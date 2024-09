Perla Vatiero: "Sono stata respinta come commentatrice per il Grande Fratello?"

Ci sono state voci che suggerivano una possibile sostituzione di Beatrice Luzzi con Perla Vatiero come nuova opinionista del Grande Fratello. Questa indiscrezione, apparsa online, ha rapidamente fatto il giro del web e ha raggiunto anche l’interessata principale, che ha preso la parola per spiegare la situazione.

“Mi trovo a rispondere a varie domande, ma questa in particolare mi ha fatto sorridere”, ha iniziato Perla Vatiero, “Non tanto la domanda in sé, ma la notizia che sto circolando come una potenziale opinionista del Grande Fratello da cui sarei stata respinta. Per tornare alla realtà dei fatti, anche se devo ammettere che sono stata lusingata dall’idea che aveste grandi aspettative su di me. Tuttavia, credo che per ricoprire un ruolo così importante sia necessaria una certa esperienza televisiva, e non posso dire di averne molta. Sono in questo campo da poco più di un anno e non mi sento nè pronta né in grado di assumere un ruolo tanto importante, che richiede responsabilità e la capacità di gestire una diretta… Ci sono tante cose che devono essere fatte. Non mi è stata fatta alcuna offerta. Senza dubbio, sarebbe stata una bellissima esperienza, ma per il momento non mi sento in grado di assumere un ruolo del genere. È corretto che questo ruolo sia affidato a persone con molta più esperienza professionale”.

Infine, è proprio Beatrice Luzzi a giuste titolo l’opinionista del programma, e Perla Vatiero sottolinea che non le è stato sottratto nessun ruolo.

“È veritiero l’affermazione che diverrò la nuova critica del Grande Fratello?” – queste son le parole di Beatrice – “Tutto è possibile. Posso però assicurarti che è un incarico che risuona profondamente in me. Se con Cesara Buonamici potrebbe nascere una bella intesa? Direi che potrebbe svilupparsi un interessante confronto”.