Il corpo senza vita di un ragazzino di 15 anni è stato trovato a Pescara, in un parco. Due minorenni sono stati fermati.

Pescara, 15enne trovato morto in un parco: indagini in corso

Il cadavere di un 15enne di origini straniere, con ferite da arma da taglio, è stato trovato tra le sterpaglie a Pescara, nei pressi del Parco Baden Powell, vicino al sottopassaggio della ferrovia. Durante le indagini, sono stati fermati due minorenni. L’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di un litigio per questioni legate allo spaccio di droga. Secondo il primo esame, in attesa dell’autopsia, potrebbe essere stato usato un coltello da sub.

Pescara, 15enne trovato morto in un parco: cosa è successo

Gli investigatori hanno subito ipotizzato che il giovane potesse essere stato vittima di uno scontro tra bande, nell’ambito della droga. Il campetto dietro il parco Baden Powell è conosciuto per essere un luogo di spaccio, con gang composte da giovanissime. L’arma del delitto non è ancora stata trovata. A chiamare il 118 un gruppo di ragazzi che sono stati sentiti dalla polizia. Le loro indicazioni sono state fondamentali per risalire all’identità della vittima, che non aveva documenti.