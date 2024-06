L'uomo è stato trovato morto a Roma, sulla scalinata Ceriani, sul corpo non ci sono segni di violenza, per questo motivo si pensa ad un malore improvviso.

Nel primo pomeriggio della giornata di ieri, 5 maggio, è stato scoperto da un passante il cadavere di un uomo sulla rampa Ceriani a Roma che ha successivamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto si sono subito presentati i Carabinieri che non hanno trovato segni di violenza sul corpo, per questo motivo le prime ipotesi puntano su un malore improvviso.

Si indaga sull’uomo morto sulla scalinata

L’uomo è stato trovato esanime a Roma nel primo pomeriggio di ieri, 5 maggio, sulla rampa Ceriani, una scalinata che collega via Monte del Gallo a via delle Cave Aurelia. Stando ai primi dettagli sulla questione, il cadavere è stato scoperto da un passante che ha immediatamente allertato le forze dell’ordine chiamando il 112.

I primi ad arrivare sul posto sono stati i Carabinieri della compagnia Roma San Pietro che hanno immediatamente controllato il cadavere che non mostrava però segni di violenza. Per questo motivo le prime ipotesi parlano di un probabile malore improvviso, forse un infarto. L’unica cosa certa è che la vittima è stata identificata in un cittadino straniero la cui identità non è stata ancora rivelata al pubblico.

Ora toccherà aspettare i risultati dell’autopsia per capire precisamente cosa sia successo all’uomo e se è stato davvero vittima di un malore o se c’è dell’altro.