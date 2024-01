Pesi: la corsa ai Giochi Olimpici fa tappa a Sofia, gli azzurri scelti per gli Europei

Sofia, 25 gen. – (Adnkronos) – Si avvicina l’appuntamento con un evento cruciale nella corsa alla qualificazione a Parigi 2024. Da lunedì 12 a martedì 20 febbraio Sofia, capitale della Bulgaria, ospiterà gli Europei di sollevamento pesi. Giulia Imperio, Lucrezia Magistris, Giulia Miserendino, Nino Pizzolato e Mirko Zanni gli azzurri scelti dal direttore tecnico Sebastiano Corbu, che per l’occasione sarà supportato dai tecnici Pietro Roca, Luigi Grando, Matteo Orecchini e Alessandro Spinelli: in palio punti pesanti del ranking di qualificazione olimpica. Poi Sergio Massidda, ben piazzato in ottica Giochi nella categoria dei 61 kg, che gareggerà insolitamente nella 67 kg (non olimpica) per evitare di sottoporre il suo corpo allo sforzo del calo peso. Ci saranno infine Celina Delia, Genna Romida Toko Kegne ed Oscar Reyes Martinez (impegnati in categorie non olimpiche) a completare il gruppo di nove atleti italiani pronti a partire per Sofia.