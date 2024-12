Un piano di sicurezza articolato per il giubileo

Con l’avvicinarsi dell’anno giubilare, Roma si prepara ad affrontare una serie di eventi di grande rilevanza, sia religiosa che turistica. Il piano di sicurezza, redatto in un’ordinanza di servizio dal Questore di Roma, è un documento di circa 150 pagine che delinea le strategie necessarie per garantire la sicurezza pubblica durante questo periodo speciale. Sono stati censiti ben 62 macro eventi che richiederanno un’attenzione particolare da parte delle autorità competenti.

Strategie di accoglienza e controllo

Il piano si basa su tre parole chiave: accoglienza, cortesia e rigore. Questi principi guideranno l’operato delle forze di sicurezza, che si concentreranno su un’analisi dettagliata dell’intera area urbana. Le operazioni di sicurezza partiranno dai principali hub logistici, come aeroporti e il porto di Civitavecchia, per poi estendersi lungo i percorsi viari e ferroviari che conducono al centro della città.

Controllo del territorio e protezione dei pellegrini

Grazie ai rinforzi forniti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il dispositivo di controllo del territorio sarà potenziato per tutto l’anno. Pattuglie dedicate saranno dislocate nelle aree circostanti le basiliche giubilari, con l’obiettivo di garantire la sicurezza sia dei pellegrini che dei turisti. In particolare, nel centro storico, sono state tracciate tre direttrici principali che vedranno gli equipaggi impegnati nella tutela dei visitatori, assicurando un ambiente sicuro e accogliente.

Preparazione e coordinamento delle forze di sicurezza

Il piano di sicurezza non è solo una risposta a eventi programmati, ma un approccio proattivo per affrontare eventuali situazioni di emergenza. Le forze di sicurezza lavoreranno in stretta collaborazione con le autorità locali e le organizzazioni turistiche per garantire che ogni aspetto della sicurezza sia coperto. La preparazione include anche la formazione specifica per il personale, affinché possa gestire al meglio le situazioni che potrebbero sorgere durante il giubileo.