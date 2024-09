Piantedosi annuncia: i primi due rimpatri di migranti sono stati effettuati con processi accelerati.

Piantedosi annuncia: i primi due rimpatri di migranti sono stati effettuati c...

Il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha comunicato che due stranieri provenienti dalla Tunisia sono stati rimpatriati mediante le procedure veloci ai confini, un metodo efficace per gestire l'immigrazione non regolare. Questo processo è stato reso possibile grazie al nuovo Patto su asilo e migrazione, a cui anche l'Italia ha contribuito. Prima del rimpatrio, i due erano alloggiati nel Centro di trattenimento di Empedocle in provincia di Agrigento.