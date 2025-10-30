Roma, 30 ott. – (Adnkronos) – L'Istat stima che "nel terzo trimestre del 2025 il prodotto interno lordo (Pil), corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia rimasto stazionario rispetto al trimestre precedente e sia cresciuto dello 0,4% in termini tendenziali".
Home > Flash news > **Pil: Istat, in terzo trimestre crescita ferma, +0,4% su anno**
**Pil: Istat, in terzo trimestre crescita ferma, +0,4% su anno**
Roma, 30 ott. - (Adnkronos) - L'Istat stima che "nel terzo trimestre del 2025 il prodotto interno lordo (Pil), corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia rimasto stazionario rispetto al trimestre precedente e sia cresciuto dello 0,4% in termini tendenziali". ...