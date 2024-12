Pillitteri: Maraio (Psi), 'socialisti piangono scomparsa compagno appassionato'

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - “La comunità socialista e la città di Milano piangono la scomparsa di Paolo Pillitteri, già sindaco socialista del capoluogo lombardo dal 1986 al 1992, ha rappresentato un punto di riferimento in un periodo storico complesso per il nostro Paese. ...

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – “La comunità socialista e la città di Milano piangono la scomparsa di Paolo Pillitteri, già sindaco socialista del capoluogo lombardo dal 1986 al 1992, ha rappresentato un punto di riferimento in un periodo storico complesso per il nostro Paese. Seppe affrontare, con lucidità e coraggio, le questioni giudiziarie seguite a Mani Pulite. Una vicenda che il tempo chiarirà. Fu un socialista autentico e un compagno appassionato. Ha amministrato la città di Milano accompagnando il suo sviluppo e la sua crescita in coerenza con la tradizione secolare del riformismo. Fu uno dei giovani dirigenti che produssero la svolta socialista del 76. Esprimo a nome mio e di tutta la direzione del Psi, un sentito cordoglio alla famiglia, al figlio Stefano e ai nipoti Bobo e Stefania. Mancherà a tutti noi”. Così in una nota, il segretario del Psi Enzo Maraio commentando la scomparsa dell’ex sindaco socialista di Milano, Paolo Pillitteri.