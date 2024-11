Pixartprinting: prodotti di stampa personalizzati, che rispondono ad ogni necessità

L’azienda, con una presenza consolidata in Italia e attiva anche in altri Paesi, è in grado di trasformare ogni esigenza di stampa in un progetto su misura, con un catalogo di prodotti che spazia dai materiali per il marketing e la comunicazione fino al packaging e agli allestimenti.

Un sistema digitale pensato su misura per il cliente

Al centro della strategia operativa di Pixartprinting c’è sempre il cliente, che beneficia di un percorso d’acquisto intuitivo e di un processo produttivo ottimizzato per garantire rapidità e precisione.

Potendo contare su un team composto da oltre 1.200 esperti e più di 15.000 ordini evasi ogni giorno, Pixartprinting offre consegne a partire da 24 ore e una vasta gamma di opzioni di personalizzazione.

La stessa interfaccia dell’e-commerce, infatti, è progettata per permettere all’utente di navigare facilmente, ottenere preventivi in tempo reale e completare l’ordine in pochi click, riducendo al minimo tempi e complessità.

Una proposta che coniuga innovazione e attenzione alla qualità

Pixartprinting investe costantemente in nuove tecnologie per mantenere elevati standard produttivi e anticipare le tendenze del settore. Nella sede di 35.000 metri quadri, un avanzato parco macchine, composto da oltre 100 sistemi industriali, permette di stampare ad altissima risoluzione su una vasta gamma di supporti.

Il catalogo digitale comprende oltre 4 milioni di combinazioni di prodotti, offrendo soluzioni per ogni tipo di progetto. S’incontrano, ad esempio, biglietti da visita, brochure, volantini, buste di carta, etichette, adesivi, calendari, gadget promozionali e molto altro ancora.

Con oltre 50 nuovi prodotti inseriti ogni anno, in aggiunta, Pixartprinting garantisce un assortimento sempre aggiornato e diversificato.

Assistenza personalizzata e vicina al cliente

Per Pixartprinting, l’interazione con il cliente è essenziale. Con un team dedicato di oltre 200 professionisti madrelingua, il supporto è disponibile in ogni fase dell’ordine: dalla scelta dei prodotti alla configurazione e gestione del file di stampa.

Questa assistenza assicura una gestione senza intoppi dell’ordine e risponde in modo diretto e rapido a ogni dubbio o necessità.

Guardando al futuro: espansione e tecnologia al servizio della personalizzazione

Pixartprinting continua a crescere ed evolversi come parte del gruppo Cimpress, leader nella mass-customization a livello globale. Con un approccio orientato alla tecnologia e alla personalizzazione, l’azienda è oggi il partner ideale per chiunque desideri un servizio di stampa flessibile e affidabile, che unisce praticità e innovazione.