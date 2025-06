Pld: Marattin, 'grillismo sciagura per Italia, vecchio e nuovo vanno tenuti insieme'

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – "La stagione del 'è tutto vecchio', 'è tutto da buttare', la stagione della dittatura dell'immagine, dell'importanza esclusiva dello slogan, del colore della card a discapito di tutto il resto questo Paese l'ha già vissuta: si chiamava grillismo e dopo la peste bubbonica, dopo le guerre mondiali, dopo la revoca degli scudetti alla Juve è la peggior sciagura che questo Paese abbia mai vissuto nella sua storia plurisecolare".

Lo ha affermato il segretario del Partito liberaldemocratico, Luigi Marattin, in occasione del primo congresso del partito.

"Far politica -ha aggiunto- serve a trasformare la società e la società diventa sempre più complessa e per farlo bisogna studiare, conoscere, analizzare, ragionare e comunicare nel modo appropriato in questo ordine. Voglio ringraziare i dirigenti e gli iscritti di questo partito che venendo da un'esperienza diversa, dall'associazionismo giovanile delle nuove tecnologie, tutti i giorni dimostrano con passione e attaccamento al progetto che tenere insieme vecchio e nuovo non solo è possibile, non solo è necessario, ma è la vera rivoluzione di cui questo Paese ha bisogno".