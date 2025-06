Pld: Marattin, 'nasciamo dopo distruzione miope e masochista Terzo polo'

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – "Questo partito non avrebbe mai dovuto nascere: ce l'avevamo già un embrione di forza politica che aveva avuto il coraggio di rifiutare il bipolarismo e di presentarsi agli elettori dicendolo apertamente, che aveva preso milioni di voti, con un programma chiaramente liberaldemocratico e riformatore, in grado di affrontare con chiarezza, competenza e coraggio tutti i nodi che in trent'anni ci hanno reso il Paese al mondo con il più basso tasso di crescita.

Ce l'avevamo già un embrione di partito che alle elezioni politiche del 2022 era stato il più votato in assoluto tra i giovani under 25. Ce l'avevamo quella forza che se fosse andata avanti avrebbe cambiato alla radice la politica italiana. Quella forza politica, che giornalisticamente fu chiamata il Terzo polo, è stata poi distrutta dal più grande atto di miopia e masochismo politico della storia della Repubblica". Lo ha affermato il segretario del Partito liberaldemocratico parlando al primo Congresso della forza politica.

"È stata distrutta -ha aggiunto- da chi non è stato in grado di mettere il progetto davanti ai propri ego, da chi pensa che la leadership non sia uno degli elementi fondamentali di ogni progetto politico ma l'unico necessario, soprattutto quando è la propria. Gli errori del passato non torneranno più, mai più permetteremo che questo progetto venga rovinato nel modo in cui è stato rovinato quel progetto. Mai più permetteremo al virus del personalismo e del leaderismo di rovinare un'avventura che parla al futuro e al cuore del nostro Paese".