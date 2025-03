Pnrr: Bonelli, 'Meloni vagheggia primati e mente, 1000 progetti bloccati'

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – "Giorgia Meloni vaneggia, celebra un presunto primato italiano nell’attuazione del Pnrr, quando proprio oggi il ministro Giorgetti annuncia la richiesta di proroga sul Pnrr per i ritardi accumulati con 1.000 progetti bloccati. Ad esempio il governo sta mettendo a rischio 1,2 miliardi di euro destinati alla messa in sicurezza dal rischio idrogeologico di Emilia-Romagna, Marche e Toscana, regioni devastate dal rischio idrogeologico". Così Angelo Bonelli, coportavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.

"Oltre 1.000 progetti sono ancora bloccati alla fase di progettazione di fattibilità, con il concreto rischio che gli appalti non vengano aggiudicati entro giugno 2025 e che i lavori non siano completati entro il 2026. Questo significa mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini e sprecare risorse vitali per la protezione del territorio. Una vergogna assoluta. La realtà dei fatti è che il governo Meloni naviga nel caos ma usa la propaganda e le bugie per coprire il suo disastro: da un lato il Ministro Foti cerca di rassicurare tutti dicendo che va tutto bene, dall’altro il Ministro Giorgetti chiede alla Commissione Europea una proroga al 2027 per i progetti in ritardo. La destra sta trasformando il Pnrr in un fallimento totale".

"L’incapacità di questo governo di procedere in modo tempestivo si sta traducendo in uno spreco inaccettabile di denaro pubblico e in un danno irreparabile per i cittadini italiani. Altro che modello europeo, come sostiene Meloni: qui siamo di fronte a una gestione disastrosa che rischia di compromettere irrimediabilmente il futuro del Paese", conclude Bonelli.