Pnrr: Boschi, 'Meloni condanna sanità al fallimento'

Roma, 24 set.-(Adnkronos) - “Avete promesso di difendere la sanità pubblica e invece l’avete condannata al fallimento. I numeri parlano chiaro e sono impietosi: a nove mesi dalla scadenza del Pnrr su 19,3 miliardi della Missione Salute, avete speso appena il 34,4% e realizzato il ...

Roma, 24 set.-(Adnkronos) – “Avete promesso di difendere la sanità pubblica e invece l’avete condannata al fallimento. I numeri parlano chiaro e sono impietosi: a nove mesi dalla scadenza del Pnrr su 19,3 miliardi della Missione Salute, avete speso appena il 34,4% e realizzato il 38,2% dei progetti. Su 1038 case di comunità ne avete aperte solo 191 e gli ospedali sono fermi a 50 su più di 300 previsti.

Ed è insopportabile che ci sia uno scaricabarile sulle regioni: in Abruzzo le case di comunità sono zero, in Molise due, in Calabria due, in Sicilia nove. Tutte governate dal centrodestra, fatevi almeno una telefonata tra voi invece di venire in Aula a rivendicare numeri imbarazzanti”. Così la presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi, replicando al ministro Foti durante il question time.

“In realtà servirebbero cinque o sei anni per completare ciò che voi non siete riusciti a fare in due. Ma il Pnrr scade e allora chi metterà i soldi? Non certo un Governo che definanzia la sanità pubblica. Il risultato? Case di comunità senza medici e infermieri, ospedali di comunità come cattedrali nel deserto, meno servizi, liste d’attesa infinite. La verità è che con voi chi ha i soldi si cura nel privato, chi non li ha aspetta. E chi non può aspettare muore”, conclude.