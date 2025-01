Polemiche in diretta: il caso Donatella Rettore e Loredana Errore

Il programma di Rai 1, Ora O Mai Più, continua a far parlare di sé, non solo per il talento dei suoi concorrenti ma anche per le polemiche che si scatenano in studio. Recentemente, una frase infelice pronunciata da Donatella Rettore nei confronti di Loredana Errore ha sollevato un vero e proprio polverone. Durante una delle esibizioni, Rettore ha chiesto a Errore se stesse seguendo un trattamento logopedico, scatenando l’indignazione del pubblico e dei fan del programma. Molti hanno considerato le sue parole come indelicate e fuori luogo, soprattutto considerando il passato difficile di Loredana, che ha affrontato una lunga riabilitazione dopo un coma.

Le reazioni del pubblico e degli esperti

La reazione del pubblico è stata immediata e veemente. Giulio Todrani, padre della cantante Giorgia, ha espresso il suo disappunto durante la trasmissione La Volta Buona, condotta da Caterina Balivo. Todrani ha difeso Loredana, sottolineando che le parole di Rettore avrebbero dovuto essere evitate, considerando la delicatezza della situazione. La sua affermazione ha trovato eco tra i telespettatori, molti dei quali hanno condiviso sui social media il loro sostegno a Errore, definendo le parole della coach come inopportune e insensibili.

Un clima di rivalità tra i giudici

Oltre alla controversia con Loredana, Donatella Rettore si è trovata al centro di un altro scontro, questa volta con Valerio Scanu. Durante una discussione, Rettore ha invitato Scanu a mostrare maggiore umiltà, mentre i