Politica: nasce Rete civica solidale, 'luogo aperto di persone e esperienze per il bene comune'

Roma, 28 giu (Adnkronos) – Marco Tarquinio, Stefania Proietti, Paolo Ciani, Alberto Felice De Toni, Angelo Chiorazzo e Giuseppe Irace presentano domani, lunedì 30 giugno, alle 14.30 alla sala stampa della Camera dei deputati, Rete civica solidale.

"Siamo persone, Movimenti Civici Territoriali, Partiti, che si sono 'messi in gioco' candidandosi, essendo eletti, amministrando, facendo opposizione, a livello locale, nazionale ed europeo, nell'area di centrosinistra ma non appartenenti ai partiti rappresentati in Parlamento e personalmente chiamati all’impegno da una formazione cristiana e laica accomunata dai grandi valori costituzionali della nostra democrazia -si egge nel documento di presentazione-.

Sentiamo la necessità di impegnarci insieme e con maggior responsabilità per rispondere ad alcune sfide che riteniamo molto importanti per il nostro tempo. Insieme in una Rete che contribuisca a mettere in connessione tanti, che non vogliono cedere alla rassegnazione e all’indifferenza e hanno a cuore il bene comune. Un luogo di persone e di esperienze politiche e amministrative che è e sarà aperto, accogliente, dialogante”.