Polizia: Piccolotti (Avs), 'banda musicale pagava musicisti a nero? Interrogazione a Piantedosi'

Roma, 22 ott (Adnkronos) – "Ha dell'incredibile la storia di Ornella Bartolozzi, arpista della banda della Polizia di Stato che dichiara di essere sempre stata pagata in nero. 14 anni di attività, viaggi in mezzo mondo, esibizioni in ambasciate e in eventi ufficiali, tutte senza un regolare contratto". Lo scrive su Facebook Elisabetta Piccolotti di Avs annunciano un’interrogazione parlamentare al governo.

"Una vicenda che, se confermata – prosegue la parlamentare rossoverde della commissione cultura di Montecitorio – farebbe riflettere sulla considerazione che le Istituzioni dello Stato hanno del lavoro artistico. Non stupisce, in questo contesto, che nessun governo abbia saputo istituire un reddito di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo, sempre trattati come ultima ruota del carro".

"Il governo Meloni – conclude Piccolotti – non ha fatto ovviamente eccezione ed è tornato indietro anche sulle poche conquiste fatte. Sulla vicenda Bartolozzi e sui pagamenti ai musicisti della banda della Polizia di Stato abbiamo presentato un'interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno Piantedosi. Ora aspettiamo tutti i chiarimento necessari su questa vicenda incredibile".