Ponte Messina: Furgiuele (Lega), 'mistificazione scambiare approfondimento con bocciatura'

Roma, 24 set.- (Adnkronos) - “Scambiare la richiesta di approfondimento per una bocciatura è una becera mistificazione della realtà, l’ultimo rifugio rimasto a forze politiche come M5s o Pd senza idee e proposte, e che si sono distinte per anni di nulla e aver inchiodato lo...

Roma, 24 set.- (Adnkronos) – “Scambiare la richiesta di approfondimento per una bocciatura è una becera mistificazione della realtà, l’ultimo rifugio rimasto a forze politiche come M5s o Pd senza idee e proposte, e che si sono distinte per anni di nulla e aver inchiodato lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Il Ponte sullo stretto, invece, si farà.

Con buona pace dei professionisti delle aperture delle scatolette di tonno, che dicevano di aver abolito la povertà con bonus assistenzialisti, che hanno bruciato miliardi in superbonus, e milioni in banchi a rotelle. Quelli si che sono casinisti”. Così il deputato calabrese della Lega Domenico Furgiuele.