Ponte Messina: Germanà (Lega), 'nessuna bocciatura da Corte conti, solo chiarimenti'

Roma, 24 set.-(Adnkronos) – “Ancora una volta i profeti di sventura sono i primi a riapparire quando si parla di Ponte sullo Stretto. E tra le file dell’opposizione ci sono dei campioni quanto ad uccelli del malaugurio. Non c’è alcuna bocciatura da parte della Corte dei conti per la delibera Cipess che ha approvato il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina.

Le interpretazioni delle opposizioni sono prive di fondamento e non rispondono alla realtà dei fatti". Così il senatore Nino Germanà, segretario della Lega in Sicilia.

"La nota della Corte dei conti è infatti volta a richiedere alcuni approfondimenti sull’iter procedurale non sulla intrinseca fattibilità tecnica, ambientale ed economica del ponte. Le istituzioni dello Stato italiano hanno seguito pedissequamente le normative del quadro normativo nazionale ed europeo e nel giro di pochi giorni la Corte disporrà di tutti gli elementi utili per proseguire il suo lavoro”, conclude.