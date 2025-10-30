Ponte Messina: Pd-M5S-Avs, Salvini riferisca alla Camera

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – Dopo l'intervento della Corte dei Conti e le successive polemiche, il ministro per le Infrastrutture, Matteo Salvini, riferisca alla Camera sulla vicenda del Ponte sullo Stretto di Messina. L'hanno chiesto in apertura di seduta i rappresentanti di Pd, M5S e Avs.
