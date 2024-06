Nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 29 giugno, a Maschito, in provincia di Potenza, un uomo di 81 anni ha ucciso la moglie 73enne: secondo quanto al momento ricostruito, la donna è stata strangolata dopo una discussione avvenuta tra i due.

Una lite è culminata in un nuovo femminicidio a Maschito, in provincia di Potenza. Un uomo di 81 anni ha ucciso la moglie nella loro abitazione: la vittima è stata strangolata dopo un litigio. L’uomo, ex operatore ecologico in pensione, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto, mentre l’abitazione è stata messa sotto sequestro. La Procura di Potenza ha disposto l’autopsia per stabilire la causa della morte della 73enne: da un primo esame medico-legale non risultano traumi esterni.

I carabinieri indagano per risalire al movente e alla dinamica

Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Venosa che sono sul posto e stanno accertando il movente: per fare chiarezza su cosa abbia spinto l’81enne ad uccidere la moglie, i militari stanno interrogando i parenti e i conoscenti della coppia.

