Pozzonovo, scontro frontale tra un’Audi e una Fiat Cinquecento: muore una 35enne, il conducente dell’altra vettura è ricoverato in Rianimazione.

Un grave schianto frontale ha sconvolto il Padovano nel primo pomeriggio del 14 ottobre. A Pozzonovo, lungo la Monselice Mare, uno scontro frontale tra due auto è costato la vita a una donna di 35 anni, mentre un uomo è rimasto gravemente ferito. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica e chiarire le cause dell’incidente.

Le indagini sulle cause dello schianto e la strada chiusa per due ore

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Piove di Sacco, incaricati di effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento, le cause dello scontro non sono state accertate. Tra le ipotesi prese in considerazione dagli investigatori figurano una possibile manovra azzardata e l’eventuale eccesso di velocità, elementi che dovranno essere verificati nel corso delle indagini.

Entrambe le vetture coinvolte sono state poste sotto sequestro per consentire gli accertamenti necessari e chiarire le responsabilità dell’accaduto. Pesanti anche le ripercussioni sulla circolazione: la Monselice Mare è rimasta chiusa per circa due ore, mentre il traffico è stato deviato sulle strade secondarie per permettere ai soccorritori di operare in sicurezza e alle forze dell’ordine di completare i rilievi.

Pozzonovo, schianto frontale tra due auto: morta una donna di 35 anni

Come riportato da Padova Oggi, un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di mercoledì 14 ottobre lungo la strada provinciale 104, conosciuta come Monselice Mare, all’altezza dello svincolo per Pozzonovo, in provincia di Padova. Lo schianto, avvenuto intorno alle 13:30, ha coinvolto un’Audi e una Fiat Cinquecento, che secondo le prime ricostruzioni si sarebbero scontrate frontalmente.

Il bilancio è drammatico: la conducente dell’utilitaria, Ilenia Callegaro, 35 anni, è morta sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate. La donna, residente a Tribano secondo le prime informazioni, non ha avuto scampo. Anche il conducente dell’Audi, un uomo di circa 70 anni, è rimasto gravemente ferito ed è in pericolo di vita.

Dopo l’allarme, sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del Suem 118, anche con l’elisoccorso, e i Vigili del Fuoco di Este, impegnati nelle operazioni di estrazione degli occupanti dagli abitacoli danneggiati.