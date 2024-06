Un evento tanto insolito quanto unico si è verificato nella giornata di ieri, sabato 9 giugno, a Pozzuoli nella zona Flegrea.

Donna partorisce in spiaggia

Rebecca, questo il nome che è stato scelto per la piccola, è venuta al mondo in modo decisamente inusuale, sulla spiaggia. La madre, al nono mese di gravidanza, non si aspettava di partorire proprio in quelle ore, ma come spesso accade, la natura è imprevedibile.

La solidarietà dei bagnanti

Complice il caldo soffocante che ha colpito Napoli in questi giorni, la donna aveva deciso di trascorrere un po’ di tempo al mare, a pochi passi da casa, presso un lido di via Miliscola. Proprio mentre si rilassava sulla sabbia, ha iniziato a sentire forti dolori addominali, comprendendo che le acque si erano rotte. In preda alle contrazioni, si è quindi rifugiata in una cabina e con l’aiuto di alcuni bagnanti ha dato alla luce la piccola Rebecca.

L’arrivo in ospedale

Quando il personale del 118 è giunto sul posto, allertato dall’urgenza, madre e figlia erano ancora unite dal cordone ombelicale. Nonostante il grande spavento, stavano bene. Dopo i primi soccorsi, la neo-mamma e la neonata sono state trasportate all’ospedale Santa Maria delle Grazie a Pozzuoli per ulteriori accertamenti.