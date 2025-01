Precipita da cestello muletto nella Bergamasca, muore 56enne

Milano, 7 gen. (Adnkronos) - Un uomo di 56 anni è morto dopo essere precipitato dal cestello di un muletto, da un'altezza di circa 6 metri a Clusone (Bergamo). L'incidente si è verificato attorno alle 11 in via Enrico Albricci, nei pressi dell'azienda Zanolettò. P...

Milano, 7 gen. (Adnkronos) – Un uomo di 56 anni è morto dopo essere precipitato dal cestello di un muletto, da un'altezza di circa 6 metri a Clusone (Bergamo). L'incidente si è verificato attorno alle 11 in via Enrico Albricci, nei pressi dell'azienda Zanolettò. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare ed è stato constatato il decesso sul posto. Sul posto sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza, le forze dell'ordine e l'Ats.