Il prelievo sulle scommesse online

Il sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Federico Freni, ha confermato che verrà introdotto un prelievo sulle scommesse online. Questa misura, sebbene non ancora dettagliata nei suoi obiettivi specifici, è stata annunciata come parte di un’iniziativa più ampia per finanziare le infrastrutture sportive in Italia. La decisione arriva in un momento in cui il governo cerca nuove fonti di entrata per sostenere progetti di sviluppo e miglioramento delle strutture sportive, sempre più necessarie per il paese.

Aumento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco

A partire da aprile 2025, i passeggeri dei voli extra-Ue dovranno affrontare un aumento di 50 centesimi sull’addizionale comunale sui diritti di imbarco. Questa misura, contenuta in un emendamento alla manovra finanziaria, colpirà gli aeroporti italiani con un traffico superiore ai 10 milioni di passeggeri all’anno. Si prevede che sei dei principali scali italiani saranno interessati da questo incremento, il quale porterà a un gettito aggiuntivo stimato di 5,33 milioni di euro per il 2025 e 8 milioni per il 2026.

Destinazione dei fondi raccolti

I fondi generati da queste nuove misure fiscali saranno destinati dai Comuni a opere di sviluppo urbano e infrastrutture. Questa decisione mira a garantire che le entrate generate da queste tasse siano reinvestite nel miglioramento delle città e delle strutture pubbliche, contribuendo così a un ciclo virtuoso di crescita e sviluppo. L’implementazione di tali misure fiscali rappresenta un tentativo del governo di affrontare le sfide economiche attuali e di migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini e ai turisti.