Presentata a Mattarella campagna Gr Rai contro violenza su donne

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – Si intitola 'Come un Onda' la campagna nazionale contro la violenza alle donne, avviata a settembre del 2023 e che si concluderà a marzo di quest'anno con una grande manifestazione all'Università statale di Milano. Il direttore del Gr Rai e di Radiouno, Francesco Pionati, l'ha illustrata ieri sera al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che lo ha ricevuto al Quirinale.

"È evidente che per combattere la piaga dei femminicidi e della violenza di genere -ha sottolineato Pionati- non basta la repressione perché questi fenomeni hanno radici profonde legate a sottoculture e stereotipi duri a morire. Servono tempi lunghi e un'azione incessante per educare soprattutto le giovani generazioni al rispetto della donna e alla legalità. Da qui la mia decisione di impegnare i Gr e Radiouno in una iniziativa che credo interpreti nel modo migliore la missione di servizio pubblico per la crescita del Paese. Alla luce della grande partecipazione e dei risultati ottenuti -ha concluso Pionati- spero che 'Come un'Onda' possa diventare un appuntamento fisso anche nei prossimi anni, patrimonio di tutta la Rai e non solo dei Gr e di Radiouno".

La campagna itinerante, partita sedici mesi fa ed aperta da un messaggio del Santo Padre, ha toccato -oltre alle Università Luiss Guido Carli di Roma, Federico II di Napoli, all'Università di Palermo e all'Università Roma Tre- tribunali, carceri, scuole, festival culturali, associazioni e centri antiviolenza, coinvolgendo migliaia di studenti -dalle medie all'università- e centinaia di esperti italiani e stranieri in un dialogo continuo e in un confronto serrato. Pionati era accompagnato dai colleghi Elena Paba, curatrice della campagna, e Massimo Cecchini.