Pressi (Motus-E): elettrificazione sfida tecnologica

Roma, 23 ott. (askanews) - "Quando parliamo di mobilità elettrica, non si tratta solo di transizione ecologica, ma soprattutto di una transizione tecnologica, di cui bisogna essere protagonisti. Come ricordato anche da Draghi, dobbiamo essere competitivi sulle tecnologie. Il dibattito finora si è ...

Roma, 23 ott. (askanews) – “Quando parliamo di mobilità elettrica, non si tratta solo di transizione ecologica, ma soprattutto di una transizione tecnologica, di cui bisogna essere protagonisti. Come ricordato anche da Draghi, dobbiamo essere competitivi sulle tecnologie. Il dibattito finora si è concentrato solo sull’ambiente, ma oggi è cruciale aiutare l’industria a compiere questo tipo di trasformazione, cruciale per preservare la competitività dell’Italia e dell’Europa”. Lo ha dichiarato Fabio Pressi, Presidente di Motus-E, intervenuto a Largo Chigi, il format di The Watcher Post.

“Dalle istituzioni ci aspettiamo una politica industriale chiara e lungimirante, che supporti le tecnologie chiave come l’elettrico per accompagnare l’industria automotive in questa transizione ineludibile. Limitarsi a dibattere solo sul 2035 è sterile, dobbiamo concentrarci sul percorso che deve fare l’industria per cavalcare la transizione tecnologica in atto e farci trovare pronti. Dobbiamo cogliere le opportunità di questi cambiamenti, non subirli passivamente. Serve una visione per garantire che la mobilità si adatti alle nuove esigenze, con veicoli accessibili e una trasformazione naturale del mercato.”