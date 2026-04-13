Prevenzione: Crea (Regione Lazio), 'Sport e stili di vita chiave, la Regione Lazio rafforza

“Importante diffondere e promuovere sempre di più la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce. Regione Lazio protagonista con “Ottobre Rosa”, campagna di prevenzione, introducendo una novità: l’estensione dello screening gratuito anche alle donne al di sotto dei 50 anni” ha dic...

“Importante diffondere e promuovere sempre di più la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce. Regione Lazio protagonista con “Ottobre Rosa”, campagna di prevenzione, introducendo una novità: l’estensione dello screening gratuito anche alle donne al di sotto dei 50 anni” ha dichiarato Mario Luciano Crea, presidente Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo della Regione Lazio, in occasione della nona edizione di Bicinrosa, la pedalata solidale promossa dalla Breast Unit della Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico, nel centro della Capitale.

https://www.youtube.com/watch?v=A3xPnvgrXzo