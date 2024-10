Problemi ai sistemi di Roma Termini e Roma Tiburtina, numerosi treni annullati.

Il traffico ferroviario a Roma è stato interrotto questa mattina a causa di un guasto alla linea presso le stazioni di Termini e Tiburtina. Questo ha causato ritardi, limitazioni e cancellazioni sui treni ad alta velocità, Intercity e Regionali. Gli effetti sono stati avvertiti anche nelle tratte da Perugia e Orvieto verso Roma, con cinque treni rallentati a Orte e due arrivati a Roma con due ore di ritardo. Anche Milano ha risentito del guasto, con treni in arrivo e in partenza da Milano Centrale ritardati o cancellati. Nonostante il disturbo, la situazione sta lentamente tornando alla normalità. Il CEO di Rfi, Gianpiero Strisciuglio, ha presentato le scuse per il disagio e ha assicurato che le indagini sulle cause del guasto sono in corso.

Problemi per il traffico ferroviario a Roma: questa mattina, alle 6:30, la circolazione è stata interrotta presso le stazioni di Roma Termini e Roma Tiburtina a causa di un malfunzionamento della linea. Attualmente, la situazione è caratterizzata da “un notevole rallentamento” del traffico, mentre Trenitalia segnala che “i treni ad alta velocità, Intercity e Regionali possono subire un incremento dei tempi di viaggio fino a 160 minuti o affrontare limitazioni e cancellazioni”. Gli interventi da parte dei tecnici sono in corso. I passeggeri sono invitati a rimanere sintonizzati e a riprogrammare i loro spostamenti. “Ci scusiamo per i disagi significativi di oggi”, ha affermato il CEO di Rfi, Gianpiero Strisciuglio. “Si è verificato un guasto poco usuale che ha interessato la cabina elettrica che fornisce energia al sistema di circolazione nel nodo romano. Le indagini per determinare le cause sono attualmente in atto”. “I nostri tecnici sono stati rapidi nell’intervento e alle 8:30 siamo riusciti a ripristinare la circolazione”, ha aggiunto il CEO di Rfi, evidenziando che “siamo un’importante azienda e non tolleriamo tali inconvenienti”. Inoltre, a causa di questo problema, ci sono stati ritardi e limitazioni anche nelle tratte ferroviarie da Perugia e Orvieto verso Roma. In Umbria, la disconnessione degli impianti di circolazione nella capitale ha avuto ripercussioni sui collegamenti. Fortunatamente, la circolazione sta lentamente tornando alla normalità, come riportato dal Gruppo Ferrovie dello Stato. Dopo i primi treni del mattino che sono arrivati regolarmente da Umbria a Roma, ulteriori cinque convogli fino alle 9 circa hanno subito rallentamenti nella stazione di Orte, con due di essi arrivati nella capitale con un ritardo di circa due ore.

In generale, la circolazione ferroviaria nel territorio umbro è stata mantenuta sotto controllo. Durante il periodo del problema a Roma, su un totale di 37 treni, solo due hanno subito ritardi compresi tra i 30 e i 50 minuti. Anche Milano ha sentito le conseguenze del guasto alla linea tra Roma Termini e Roma Tiburtina, con difficoltà per i treni in arrivo e in partenza da Milano Centrale, tra cui ritardi e annullamenti. Il ritardo più significativo ammonta a 260 minuti per due treni in arrivo da Lecce; inoltre, sono state segnalate cancellazioni per Napoli e Salerno. I passeggeri hanno espresso qualche disagio, ma non si sono formate le lunghe file di persone in attesa di informazioni, come invece accaduto a Roma.