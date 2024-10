Professioni: De Luca (Consulenti lavoro), 'cresciuto molto bagaglio competenze'

Roma, 24 ott. (Labitalia) – “Il bagaglio di competenze dei consulenti del lavoro è cresciuto molto nel corso degli anni. Da gestori di adempimenti abbiamo assunto un ruolo consulenziale pieno, tramite nuovi spazi professionali che si sono aggiunti e integrati a quelli che ci attribuisce la legge istitutiva n. 12/1979". E' quanto ha dichiarato il presidente del Consiglio nazionale dell’ordine, Rosario De Luca, commentando i dati dell’indagine 'I Consulenti del Lavoro: prospettive per il futuro' presentata oggi nel corso della giornata che apre i lavori della Convention dei consulenti del lavoro, in programma fino al 26 ottobre a Bologna, presso il Palazzo della Cultura e dei Congressi.

"L’accelerazione tecnologica e l’IA pongono nuove sfide che i professionisti dovranno saper cogliere anche in termini di acquisizione di nuove abilità e i consulenti del lavoro si stanno attrezzando per sviluppare competenze anche in chiave digitale e restare così al passo coi tempi", conclude.