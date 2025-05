Il decreto che cambia le regole per le imprese

Il recente via libera dell’Aula della Camera ha segnato un passo importante per le medie e piccole imprese italiane. Con 128 voti favorevoli e 79 astenuti, il decreto che proroga l’obbligo di stipulare un’assicurazione contro i rischi catastrofali è stato approvato, estendendo la scadenza fino al primo ottobre 2025 per le medie imprese e per le piccole e micro imprese.

Questo provvedimento, parte della manovra 2024, mira a garantire una maggiore protezione per le aziende in un contesto economico sempre più incerto.

Le nuove misure e le sanzioni sospese

Oltre alla proroga, il decreto prevede anche la sospensione per 90 giorni delle sanzioni per le imprese che già dovevano rispettare l’obbligo di assicurazione, entrato in vigore ad aprile. Questa misura è stata accolta con favore, poiché offre un respiro alle aziende che si trovano ad affrontare difficoltà economiche. Durante la discussione in commissione, è stato stabilito che anche gli immobili soggetti a sanatoria o condono dovranno essere assicurati contro le catastrofi, ampliando così la portata della normativa.

Indennizzi e costi delle polizze

Un altro aspetto rilevante riguarda gli immobili in affitto: l’indennizzo che spetta al proprietario in caso di danni dovrà essere utilizzato per ripristinare il bene danneggiato o distrutto. Tuttavia, una delle proposte più attese, quella di rendere i costi delle polizze assicurative deducibili, non ha trovato accoglimento. Nonostante la richiesta bipartisan, il governo ha deciso di non includere questa misura nel decreto attuale, ma ha lasciato aperta la possibilità di valutarla in futuro.