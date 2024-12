Introduzione alle proroghe del dl Milleproroghe

Il dl Milleproroghe, atteso in Consiglio dei Ministri, porta con sé una serie di modifiche significative che riguardano vari settori, dalle imprese alla pubblica amministrazione. Tra le principali novità, si evidenziano i rinvii per l’obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali e l’estensione dei termini per le sanzioni legate al vaccino Covid-19. Queste misure mirano a fornire un supporto alle categorie più colpite dalla crisi economica e sanitaria.

Slittamento dell’obbligo di assicurazione per le imprese

Una delle disposizioni più rilevanti è il rinvio dell’obbligo per alcune categorie di imprese di stipulare contratti assicurativi per i rischi catastrofali. Inizialmente previsto per il primo gennaio 2025, questo obbligo slitta ora a marzo 2026. Questa decisione è stata accolta con favore dalle associazioni di categoria, che avevano sollevato preoccupazioni riguardo ai costi e alla sostenibilità di tali polizze in un periodo di incertezze economiche.

Proroghe per le società sportive e i magistrati

Un altro aspetto importante riguarda la proroga della costituzione di organi consultivi nelle società sportive professionistiche, il cui termine è stato posticipato dal 20. Inoltre, le modalità e le tempistiche relative al tirocinio dei magistrati ordinari sono state prorogate di un anno, consentendo ai futuri magistrati di completare un tirocinio ridotto a 12 mesi. Questa misura è stata introdotta per facilitare l’ingresso dei nuovi magistrati nel sistema giudiziario, garantendo al contempo la qualità della formazione.

Modifiche nel settore della pubblica amministrazione

Il dl Milleproroghe prevede anche importanti modifiche per la pubblica amministrazione. Tra queste, il rinvio dell’applicazione del nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi, che slitta dal primo gennaio 2025 al primo gennaio 2026. Questa proroga è stata richiesta da diverse associazioni che operano nel settore no-profit, le quali hanno evidenziato la necessità di un periodo di transizione più lungo per adattarsi alle nuove normative fiscali.

Accesso al 5×1000 per le Onlus

Infine, il dl Milleproroghe offre un ulteriore anno alle Onlus per l’accesso e l’ottenimento del 5×1000, estendendo il termine fino al 2026. Questa misura rappresenta un sostegno fondamentale per le organizzazioni non lucrative, che svolgono un ruolo cruciale nel tessuto sociale italiano, specialmente in un periodo di crisi come quello attuale.