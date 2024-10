Il lancio della PS5 PRO Limited Edition nasce per celebrare i 30 anni del marchio: il costo è più di 1000 euro

Per celebrare i 30 anni di storia del marchio, Sony ha deciso di onorare i fan con una collezione inedita, che include la PS5 PRO Limited Edition, PS5 Digital Edition e diversi accessori imperdibili, come il DualSense Edge. I prezzi superano anche i 1000 euro.

La PS5 PRO Limited Edition

PlayStation 5 Pro Pacchetto 30° anniversario in edizione limitata costa 1.099.99 euro. Come comunicato sul sito ufficiale direct.playstation.com, la data di uscita della console è prevista per giovedì 21 novembre 2024.

Il contenuto della confezione della PS5 PRO Limited Edition

Console PS5® Pro in edizione limitata

Controller wireless DualSense Edge™ in edizione limitata

Controller wireless DualSense® in edizione limitata

Base di ricarica DualSense® in edizione limitata

Copertura della console in edizione limitata per unità disco

Base verticale in edizione limitata

SSD da 2 TB

2 piedini base orizzontale

Cavo HDMI™

Cavo di alimentazione AC

Alloggiamento del connettore del cavo in stile controller PlayStation™ originale

4 fascette serracavi PlayStation™ Shapes

Adesivo PlayStation™

Poster PlayStation™ edizione limitata

Graffetta PlayStation™

Materiali stampati

ASTRO’s PLAYROOM (gioco preinstallato)

I costi degli altri modelli

PS5 Slim 30th Anniversary Edition costa, invece, 499.99 euro, PlayStation Portal 30th Anniversary Edition ha un prezzo di 239,99 euro, il DualSense Edge 30th Anniversary Edition costa 249.99 euro e, infine, il DualSense in edizione limitata ha un prezzo di 79,99 euro.