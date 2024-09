Sony ha ufficialmente annunciato la versione potenziata dell’attuale console presente in commercio: sta per arrivare la PS5 Pro. Svelati tutti i dettagli sul nuovo prodotto in uscita.

PS5 Pro in arrivo sul mercato

Dopo le indiscrezioni circolate sul web negli ultimi mesi, l’evento di presentazione, tenuto il 10 settembre, ha svelato tutti i dettagli sulla nuova PlayStation 5 Pro. A tal proposito, Mark Cerny, Lead Architect di PS5, ha illustrato le innovazioni considerando tutte le richieste dei giocatori più esigenti.

PS5 Pro sarà lanciata il 7 novembre 2024 al prezzo consigliato di €799.99. Includerà un SSD da 2 TB, un controller DualSense e una copia preinstallata di Astro’s Playroom. La console sarà disponibile in versione solo digitale, ma c’è la possibilità di acquistare separatamente il lettore disco e lo stand.

799 euro: PS5 Pro per giocare in digitale, senza stand verticale;

799 euro + 119 euro: PS5 Pro per giocare anche i giochi fisici, senza stand verticale;

799 euro + 119 euro + 29,99 euro: PS5 Pro per giochi anche fisici, con stand verticale.

I preordini per la PS5 Pro

Gli amanti della console devono affrettarsi perché i preordini inizieranno il 26 settembre presso rivenditori aderenti e sul sito ufficiale PlayStation.

Cosa cambia con la PS5 Pro

La PS5 Pro sarà dotata di una GPU con il 67% di unità di calcolo in più rispetto alla PS5 standard e una memoria più rapida del 28%, consentendo un rendering fino al 45% più veloce e un’esperienza di gioco molto più fluida. Il Ray Tracing è avanzato, ciò permette riflessi e rifrazioni della luce ancora più realistici. Inoltre, la PS5 includerà il Game Boost, che potenzierà le prestazioni di oltre 8.500 giochi retrocompatibili della PS4. Infine, PS5 Pro vanta altre migliorie, a partire dalla presenza di un SSD interno con capacità da 2TGB, oltre il doppio della capienza rispetto al modello base, e del Wi-Fi 7, assicurando così una connessione più rapida.

La console avrà le stesse dimensioni in altezza della PS5 originale, ma si distingue per le strisce su entrambi i lati.