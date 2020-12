Il video sottosopra della PS5 mostrato dal dirigente di Playstation Hermen Hulst: il filmato è stato poi rimosso.

Il dirigente d’azienda di PlayStation Studios, Hermen Hulst, ha mostrato un video sottosopra della Playstation 5 sui social network. Un errore di cui Hulst si è subito reso conto provvedendo immediatamente a rimuovere il filmato “incriminato”. Effettivamente, fin dall’inizio, una delle questioni da parte dei gamer sulla console di nuova generazione verteva sul posizionamento esatto della PS5.

Del resto parecchi testimonial della console appartenenti al mondo dello sport e dello spettacolo hanno postato foto della PS5 in una posizione sbagliata.

PS5, il video rimosso del capo di Playstation

Tutti potevano incappare nell’errore di posizionare erroneamente la Playstation 5, ma non certo Hermen Hulst, responsabile di PlayStation Studios, che di recente ha postato un filmato a casa sua in cui la console appare posizionata male, per poi rimuovere dal video la parte contestata.

Il video pubblicato da Hermen Hulst, conosciuto per essere anche co-fondatore dei Guerrilla Games, spiegava la configurazione della console sui social media. Il post è stato subito eliminato dopo i commenti indignati da parte di alcuni utenti che hanno notato il posizionamento insolito della PS5.

Il video ricaricato

Hermen Hulst ha infine ricaricato il video, riconoscendo almeno all’apparenza di aver sbagliato. Il nuovo video sembrerebbe essere lo stesso, ma ritagliato: la console infatti non è più visibile.

Bisogna precisare come la quinta console di casa Sony sia proposta solamente in bundle con tanto di supporto per poterla posizionare in maniera verticale od orizzontale.