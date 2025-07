Psi: a Ostuni la Summer school con Maraio, Manfredi, Fico, P. De Luca

Roma, 16 lug (Adnkronos) - Si terrà dal 18 al 20 luglio a Ostuni 'Next gen', la Summer school del Psi (hotel Incanto, via dei Colli), che vedrà l’apertura alle 17 di venerdì con un evento dal titolo 'Controvento, la nostra sfida' con Enzo Maraio, segret...

Roma, 16 lug (Adnkronos) – Si terrà dal 18 al 20 luglio a Ostuni 'Next gen', la Summer school del Psi (hotel Incanto, via dei Colli), che vedrà l’apertura alle 17 di venerdì con un evento dal titolo 'Controvento, la nostra sfida' con Enzo Maraio, segretario Psi; Gaetano Manfredi, presidente Anci e sindaco di Napoli tra gli altri.

A seguire 'Sud: Luogo comune o luogo del possibile?' con Stefano Minerva, vice presidente Upi e presidente della provincia di Lecce; Mattia Giorno, vice sindaco di Taranto; Francesco Maria Gennaro, segreteria generale Uil e Emilio Graziuso, presidente nazionale associazione 'Dalla parte del consumatore'. Gli altri panel che chiuderanno la giornata di venerdì sono 'La grande riforma. Una storia attuale' e 'Revenge porn. Violenza digitale, coraggio reale: la sfida delle donne' con Priscilla Salerno, 'Per un socialismo adatto ai tempi' con Bobo Craxi.

Sabato 19 luglio, alle 10:30, in programma 'Il sud in prima persona' con Vito Leccese, sindaco di Bari; Maria Aida Episcopo, sindaco di Foggia; Franz Caruso, sindaco di Cosenza; Francesco Morra, sindaco di Pellezzano e presidente Anci Campania. Alle 11:30 'Il governo del mondo: i nuovi rapporti tra Usa e Ue' con Brando Benifei, Mep e presidente della delegazione Ue-Usa del Parlamento europeo; Mario Furore, parlamentare europeo; Pia Locatelli, vice presidente Internazionale socialista; Piero De Luca, capogruppo Pd in Commissione Unione europea della Camera.

(Adnkronos) – A seguire 'Le Infrastrutture, materiali ed immateriali, per far ripartire l’Italia' con Claudio Signorile, presidente di 'Mezzogiorno federato'. 'Per un nuovo centrosinistra, dal campo largo al campo giusto', con Roberto Fico, è il panel che si terrà alle 18. 'Testimoni di coraggio. Don Luigi Merola parla ai giovani' e 'Falcone e Borsellino – Il fuoco della memoria' con Claudio Martelli, già ministro della Giustizia, chiuderanno gli eventi di sabato 19.

Domenica 20 alle 10.30 si terrà 'Lavorare fino alla morte' con Chiara Gribaudo, presidente Commissione d’inchiesta sulle morti sul lavoro della Camera dei Deputati. A seguire 'Le 'nuove' regioni fra Europa ed autonomia' con Stefano Lacatena, consigliere regionale Puglia. La tre giorni si chiuderà alle 12 con l’intervento 'Coltivare il futuro' di Enzo Maraio, segretario nazionale Psi.