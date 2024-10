Psicologi Online: la libertà di scegliere il proprio terapeuta per un percorso psicologico personalizzato

Nell’era della digitalizzazione, dove anche la salute mentale rischia di essere gestita da sistemi automatizzati, Psicologi Online si propone come un’autorevole alternativa, offrendo ai pazienti la libertà di scegliere personalmente il proprio psicologo, in totale autonomia e consapevolezza.

In un settore sempre più dominato da algoritmi di matching che cercano di abbinare pazienti e terapeuti in base a criteri predeterminati, Psicologi Online riconosce che la salute mentale non può essere trattata come un semplice calcolo matematico. Ogni persona ha esigenze, esperienze e sensibilità uniche, e per questo la scelta del professionista che seguirà il percorso terapeutico dovrebbe essere un’esperienza personale e non automatizzata.

Al centro della psicoterapia, del resto, vi è la costruzione di una relazione terapeutica forte, chiamata “alleanza terapeutica”, che si instaura tra il paziente e lo psicologo. La connessione emotiva e professionale è uno dei fattori principali che determinano l’efficacia della terapia stessa.

Secondo ricerche consolidate, una buona alleanza terapeutica può influire fino al 30% sul buon esito della terapia, una percentuale significativamente più alta rispetto alle tecniche specifiche impiegate (15%).

Psicologi Online offre una piattaforma dove i pazienti possono esplorare liberamente i profili dei vari psicologi, valutando esperienze, competenze e approcci terapeutici. Ciò consente a ciascuno di trovare il terapeuta più in sintonia con le proprie necessità, contribuendo a creare una base solida per un percorso terapeutico efficace.

“Per noi, la scelta autonoma è il primo passo verso una terapia di successo e un’alleanza terapeutica solida”, spiega Emanuele Destro, Founder di Psicologi Online. “Scegliere consapevolmente il proprio psicologo non è solo un dettaglio: è un fattore che può fare la differenza nel cammino verso il benessere. Crediamo fermamente che una scelta personale faccia ancora la differenza, soprattutto quando si tratta di qualcosa di così intimo e delicato come la salute mentale.”

La qualità della relazione terapeutica incide non solo sull’efficacia della terapia, ma anche sulla sua continuità. Uno dei problemi più comuni nei percorsi psicologici è l’alto tasso di abbandono: pazienti che interrompono la terapia a causa di una connessione debole o insoddisfacente con il proprio terapeuta. Scegliendo il proprio psicologo, invece, il paziente è più motivato a proseguire il percorso e a investire emotivamente nel trattamento.

Psicologi Online si impegna quindi a promuovere un approccio centrato sulla persona, non solo sulla diagnosi. Questo significa riconoscere il valore della relazione umana e della fiducia reciproca come motore del cambiamento e del benessere psicologico. Il rischio, altrimenti, è quello di ridurre la terapia a un mero processo meccanico, privo di quella dimensione personale che è cruciale per il successo.

In un panorama sempre più guidato dalla tecnologia, Psicologi Online riafferma il diritto del paziente di essere protagonista del proprio percorso psicoterapeutico, offrendo la possibilità di scegliere liberamente il proprio psicologo online. Compiere una scelta consapevole non è solo una questione di preferenza, ma un vero e proprio investimento nel proprio benessere emotivo.

Per maggiori informazioni e per scoprire il team di professionisti di Psicologi Online, visita: https://www.psicologionline.net/.