Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato in Bielorussia, dove si fermerà per due giorni, per l’incontro con il suo omologo Alexander Lukashenko.

Putin in visita da Lukashenko: l’incontro in Bielorussia

Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato in Bielorussia per una visita di due giorni durante una serie di viaggi all’estero per inaugurare il suo quinto mandato. Avrà dei colloqui con il suo omologo Alexander Lukashenko, che lo ha accolto sulla pista per poi sedersi con lui per una “breve conversazione” all’aeroporto, come riferito dal Cremlino.

Lukashenko ha promesso di discutere con il presidente russo di questioni molto importanti, come la sicurezza, e di questioni economiche, anche con i colleghi dei governi. Putin si è recato in Cina all’inizio del mese ed è atteso domenica in Uzbekistan.

Putin firma il decreto per la confisca di proprietà Usa

Putin ha firmato un decreto che consente la confisca di proprietà americane in Russia per il pagamento di risarcimenti a beneficio di soggetti russi che hanno subito espropri negli Stati Uniti. Il decreto intende rispondere a quelle che vengono definite “azioni ostili e contrarie alla legge internazionale degli Stati Uniti miranti a provocare un danno alla Federazione Russa e alla Banca centrale russa“.