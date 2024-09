Quale è stata l'audience del primo episodio di Temptation Island trasmesso il 10 settembre?

Ieri notte, la rinomata trasmissione televisiva di Temptation Island è tornata sulle onde con una rivitalizzata edizione, e le statistiche relative agli spettatori televisivi sono al centro dell’attenzione. Esemplarmente gestito da Filippo Bisciglia, il popolare reality show di Canale 5 ha raccolto un’impressionante platea di 3.362.000 spettatori, registrando una quota di mercato del 23,9%. Un altro merito considerevole per l’eccezionale squadra di Maria De Filippi. La prima puntata dell’iterazione precedente, mostrata lo scorso luglio, ha conquistato 3.248.000 seguaci, assicurando una quota dello schermo del 24,9%. Su Rai Uno, la serie con la partecipazione di Michele Riondino e Miriam Leone è stata sintonizzata da 2.548.000 spettatori, raggiungendo il 15,2% di quota di mercato.

Filippo Bisciglia ha espresso la sua gratitudine per l’accoglienza trionfale dopo la conclusione dell’edizione di luglio: “Vorrei esprimere il mio sentito ringraziamento per il numeroso e caloroso seguito. Ho consultato le statistiche sugli spettatori televisivi. Grazie a tutti! Concludiamo questa edizione con un record assoluto, una percentuale del mercato del 32%. – ha proseguito il presentatore – Sono senza parole. È un’immensa felicità per me e per tutti quelli che collaborano al programma. Lo ribadirò continuamente, Temptation Island esiste grazie a voi. Ringrazio anche tutti gli amici dei social media che ci affiancano e ci divertono per tutta la durata del nostro viaggio. Ai miei fedeli seguidori su X, siete stati in testa alle tendenze italiane e mondiali dalla prima all’ultima puntata. Siamo uniti in questa avventura. Ora mi rivolgo ai partecipanti. Quest’anno non ho condiviso con voi il periodo “post-programma”, quindi non ho avuto l’opportunità di esprimere la mia gratitudine e di salutarvi dopo la conclusione del programma. Spero di poterlo fare al più presto! Grazie mille ragazzi. Rimarrete sempre nei miei pensieri”. Temptation Island 2024, seconda edizione, i dati.

La prima trasmissione ha raggiunto 3.362.000 spettatori, ottenendo uno share del 23,9%.