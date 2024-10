Quando i rappresentanti politici si esibiscono in ballo...

Quando i rappresentanti politici si esibiscono in ballo...

Politici italiani si uniscono in una serata musicale coinvolgente per celebrare e dissipare voci di attriti

Ritmo coinvolgente. Domenica scorsa, Salvini e Vannacci hanno lasciato il pratone di Pontida per una serata all’insegna della musica. Questa collaborazione inedita sembra avere un duplice scopo: celebrare l’evento leghista e dissipare voci su presunti attriti. Nel frattempo, Giorgia Meloni, presente al G7 in Puglia, non ha rinunciato a cimentarsi nella pizzica. Anche il vicepremier Tajani ha mostrato il suo lato danzante durante la convention di Forza Italia a Roma, ballando sulle note dei Ricchi e Poveri. Conte e Calenda, infine, si sono uniti alle celebrazioni musicali.

Collaborazione inedita

Ritmo coinvolgente. Domenica scorsa, Salvini e Vannacci hanno lasciato il pratone di Pontida per una serata all’insegna della musica. Questa collaborazione inedita sembra avere un duplice scopo: celebrare l’evento leghista e dissipare voci su presunti attriti.

Partecipazione di Giorgia Meloni

Nel frattempo, Giorgia Meloni, presente al G7 in Puglia, non ha rinunciato a cimentarsi nella pizzica.

Il lato danzante di Tajani

Anche il vicepremier Tajani ha mostrato il suo lato danzante durante la convention di Forza Italia a Roma, ballando sulle note dei Ricchi e Poveri.

Conte e Calenda si uniscono alle celebrazioni musicali

Conte e Calenda, infine, si sono uniti alle celebrazioni musicali.