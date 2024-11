Quanto costa stampare una tesi di laurea? Il costo per stampare una tesi di laurea varia in base a diversi fattori e parte dal numero di copie richieste.

Molti studenti scelgono di stampare diverse versioni della loro tesi, ad esempio per la commissione e per il proprio portfolio professionale. A questo elemento si aggiunge il tipo di rilegatura. Le opzioni variano dalla più semplice alla più complessa, e influisce parimenti nella percezione del valore espresso in fatica ed estetica. Vanno poi considerate le dimensioni del documento e la qualità della carta utilizzata, metro modulabile del prezzo finale.

Per fortuna, al fianco degli studenti ci sono servizi come Tesissima, i quali hanno suddiviso in pacchetti specifici la stampa delle tesi, includendo servizi aggiuntivi quali il colore della copertina, le incisioni, la velocità di spedizione e il tracciamento dell’ordine. Grazie a questo insieme di dettagli gli utenti hanno un’idea chiara del budget da predisporre. E quindi, a quanto ammontano i prezzi? Si somma il prezzo della copertina, comprensiva degli aggiustamenti richiesti, e poi si aggiungono 0,05€ per ogni pagina in bianco e nero, oppure 0,45€ per ogni pagina a colori.

Questo è il prezzo finale della tesi di laurea. Difatti, non vengono mai aggiunte le spese di spedizione, poiché sono gratuite indifferentemente dalla quantità di tesi che si desidera stampare. Grazie a questa soluzione intuitiva, chiunque può iniziare a conteggiare le pagine del proprio documento così da conoscere in anticipo il prezzo finale del suo progetto. Tuttavia, non puntare al risparmio, bensì alla qualità e alla ricercatezza del lavoro svolto, non solo nelle parole ma in ogni sua più piccola parte.

Tipi di stampa: digitale, laser, offset, quale scegliere?

La scelta del tipo di stampa per la tesi di laurea influisce nella presentazione del progetto? Più che altro, la scelta si riflette sul prezzo. Non a caso, la stampa digitale viene utilizzata perlopiù per tirature limitate; in quanto, il metodo offre un’elevata qualità di stampa e dei tempi di consegna rapidi, ma risulta piuttosto esoso. Invece, la stampa laser è particolarmente efficiente per i documenti contenenti del testo, come appunto le tesi di laurea con poche immagini. Offre linee pulite e ben definite e garantisce dei risultati eccellenti anche con delle composizioni complesse.

La stampa offset si distingue per l’eccezionale qualità dei colori e dettagli. Tuttavia, è costosa e consigliata solo se hai bisogno di un gran numero di copie, poiché conviene a tirature elevate. Eppure, nel caso in cui si presenti un progetto universitario con molte immagini, questa è la soluzione ideale. Grazie alla sua qualità cromatica la tesi tratteggia un componimento piuttosto professionale. Fare un bilanciamento tra i costi dell’università e il prezzo complessivo del progetto offre un compendio equilibrato.

Per quanto riguarda le tempistiche di spedizione, è sufficiente fare riferimento al servizio richiesto. Di norma, le consegne non cambiano se ci si affida a un partner online come Tesissima. Al contrario, se ci si rivolge da un tipografo è bene conteggiare le scadenze così da non trovarsi sprovvisti del progetto al momento opportuno. A questo proposito, la velocità di spedizione è un criterio da considerare in ottica di scelta dell’azienda a cui rivolgersi.

Quanto costa stampare una tesi di laurea considerando la rilegatura (e 5 consigli per risparmiare)

La rilegatura è un elemento che qualifica l’insieme del documento. Le opzioni più comuni per i progetti universitari richiedono la rilegatura in brossura oppure quella rigida. La prima è generalmente meno costosa; però, la maggior parte degli studenti preferisce la seconda opzione perché garantisce un aspetto più professionale. Ciononostante, la selezione di un metodo rispetto a un altro varia in base al numero di pagine presenti.

Per non lasciarti andare alla confusione, Tesissima ha stilato cinque consigli pratici che ciascun studente dovrebbe seguire se desidera stampare la sua tesi senza stress o ansia. Il primo suggerimento è quello di comparare con attenzione i prezzi offerti dai vari servizi di stampa. Si parte dalla selezione di un servizio online o fisico e si scandagliano tutte le proposte commerciali, in linea con il proprio progetto.

In seconda istanza, in caso di budget ristretto, si devono valutare le soluzioni economiche che sopperiscono in maniera efficiente a quelle più costose. Per esempio, la carta standard anziché la carta patinata o speciale ha lo stesso aspetto professionale e non influisce sull’aspetto complessivo. E qui si collega il terzo consiglio che suggerisce di evitare le stampe extra e di fare solo ciò che serve al momento.

Le ultime due indicazioni, suggeriscono di controllare gli sconti dedicati ai clienti, ove vi siano delle tariffe vantaggiose, e utilizzare Tesissima nei formati complessi, la quale è sempre pronta a offrire supporto a chi non è particolarmente portato a realizzare dei formati digitali a regola d’arte. Grazie al suo aiuto, si semplifica il processo e soprattutto si velocizza la preparazione del documento per la stampa, affinché risulti pulito e senza errori. Seguendo questi suggerimenti sai ora quanto costa stampare una tesi di laurea. Inoltre, potrai contenere i costi senza compromettere la qualità del risultato finale.