La metro a Monza, un importante progetto che potrebbe apportare benefici tanto alla città in questione, quanto a Milano. Quanto tempo ci vuole ancora per vederla realizzata? Il progetto di estensione della linea M5 fino a Monza Polo Istituzionale non solo mira a servire una città densamente popolata come Monza, ma anche a ridurre significativamente il traffico di veicoli privati verso Milano, agevolando gli spostamenti nell’hinterland settentrionale. Tuttavia, le sfide da affrontare per realizzare l’opera sono numerose e complesse e il cantiere sembra ancora lontano dall’apertura.

Monza, quanto tempo serve per la metro?

La realizzazione della tratta di 13 chilometri con 11 nuove fermate è già stata approvata ed è stata prevista una copertura finanziaria iniziale. Tuttavia, il progetto si trova attualmente in una situazione di stallo a causa dell’aumento dei costi delle materie prime, un problema comune a molti progetti infrastrutturali contemporanei. A causa di questi rincari, il Comune di Milano ha stimato una necessità aggiuntiva di circa 400 milioni di euro rispetto ai fondi già previsti, portando il totale dei costi a una cifra vicina a 1,3 miliardi di euro.

Passi avanti e tappe fondamentali

Nonostante le sfide, il progetto ha comunque fatto dei progressi. Un passo chiave è stato il 30 novembre 2023 con la pubblicazione dell’avvio del procedimento degli espropri dei terreni lungo il tracciato della nuova metropolitana. Questo è stato seguito, il 21 giugno 2024, dall’esito favorevole al PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico) emesso dalla Conferenza dei Servizi, riunita presso la sede della Regione Lombardia. Questi passi rappresentano sviluppi importanti nel percorso burocratico e amministrativo necessario per far partire i lavori.

La gara d’appalto e il futuro dell’opera

La prossima tappa cruciale per il progetto è l’apertura della gara d’appalto, che rappresenta un punto di svolta per passare dalla fase progettuale a quella realizzativa. Tuttavia, la necessità di reperire ulteriori fondi rende ancora incerto quando questa gara potrà effettivamente avere luogo. Una volta superato questo ostacolo, sarà possibile avere una tempistica più definita sull’inizio dei lavori e sulla data in cui si potrà vedere il primo treno correre sui binari fino al nuovo capolinea di Monza.