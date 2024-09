Un centro benessere di Saronno favoriva la prostituzione, offrendo sesso a pagamento. Le ragazze venivano reclutate sul web.

Quel centro massaggi di Saronno favoriva la prostituzione, ragazze reclutate sul web: due arresti

Un blitz dei finanzieri in un centro massaggi di Saronno ha portato a due arresti. Il centro offriva prestazioni sessuali a pagamento. Una coppia aveva messo in piedi un business con la prostituzione. I due ora si trovano agli arresti domiciliari, dopo un sequestro preventivo di oltre 28.000 euro. Sono accusati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di giovani donne adescate sul web.

Centro massaggi di Saronno: appuntamenti e prestazioni

Le ragazze venivano reclutate sul web e online venivano condivise foto e annunci per attirare clienti nel centro. I due gestori prendevano appuntamenti e prenotazioni e ottenevano il 70% del ricavo. I cittadini che vivevano nella zona avevano notato uno strano via vai di uomini e ragazze, per questo i finanzieri hanno iniziato a indagare. Le immagini e le conversazioni intercettate hanno dato tutte le risposte sulle prestazioni effettuate all’interno del centro. La coppia, nel 2023, era già stata condannata per sfruttamento in concorso della prostituzione.