Diddy è finito in manette per accuse di aggressione sessuale, mentre 50 Cent annuncia il suo documentario promettendo di «fornire una piattaforma a coloro che ne sono privi».

Sean "Diddy" Combs, precedentemente noto come "Puff Daddy", è stato arrestato a New York il 16 Settembre dopo essere stato accusato di estorsione, abuso sessuale e coinvolgimento in traffico illecito di droga e prostituzione. Numerose testimonianze, compresa quella di Thalia Graves, stanno emergendo contro di lui. In risposta, 50 Cent ha annunciato la realizzazione di un documentario su Netflix, diretto da Alexandria Stapleton e prodotto dallo stesso 50 Cent, per esaminare le accuse rivolte a Diddy.

Sean “Diddy” Combs, precedentemente noto come “Puff Daddy”, ha gettato Hollywood nel caos. L’influente rapper è al centro di uno scandalo che potrebbe coinvolgere stelle internazionali come Beyonce e Jay-Z. Accusato di estorsione, abuso sessuale e il coinvolgimento in un traffico illecito di droga e prostituzione, Diddy è stato arrestato a New York il 16 Settembre. Sebbene l’artista neghi le accuse, numerose persone stanno testimoniando contro di lui, tra queste Thalia Graves, la quale sostiene di essere stata drogata e violentata dal rapper, che avrebbe persino registrato la scena.

In risposta a queste gravi accuse, un altro grande nome del panorama musicale mondiale, 50 Cent, si è proposto di dare voce a chi non ne ha. Per farlo, il rapper ha annunciato la realizzazione di un documentario dedicato alla vicenda, disponibile prossimamente su Netflix. Il lavoro, diretto da Alexandria Stapleton e prodotto dallo stesso 50 Cent, mira a gettare luce sulle accuse rivolte a Diddy. Durante un’intervista con Variety, 50 Cent ha rivelato l’obiettivo del documentario.