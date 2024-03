Quirinale: Mattarella, 'il presidente non firma le leggi, le promulga'

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "Vorrei cogliere l'occasione" per "far notare che frequentemente il presidente della Repubblica viene invocato con difformi e diverse motivazioni. C'è chi gli si rivolge chiedendo con veemenza: 'il Presidente della Repubblica non firmi ...

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – "Vorrei cogliere l'occasione" per "far notare che frequentemente il presidente della Repubblica viene invocato con difformi e diverse motivazioni. C'è chi gli si rivolge chiedendo con veemenza: 'il Presidente della Repubblica non firmi questa legge perché non può condividerla, perché gravemente sbagliata', oppure: 'il Presidente Repubblica ha firmato quella legge e quindi l‘ha condivisa, l'ha approvata, l'ha fatta propria'. Il Presidente della Repubblica non firma le leggi, ne firma la promulgazione, che è una cosa ben diversa". Lo ha sottolineato il capo dello Stato, Sergio Mattarella, parlando ai vertici della Casagit.

"È quell'atto indispensabile per la pubblicazione ed entrata in vigore delle leggi, con cui il presidente della Repubblica attesta -ha spiegato- che le Camere hanno entrambe approvato una nuova legge, nel medesimo testo, e che questo testo non presenta profili di evidente incostituzionalità.Se andasse al di là di questo limite che gli assegna la Costituzione e dicesse, per esempio 'non promulgo questa legge perché c'è forse qualche dubbio di costituzionalità che potrebbe racchiudere e raffigurarvisi' -ha avvertito Mattarella- si arrogherebbe indebitamente il compito che è rimesso alla Corte costituzionale".

O, se addirittura dicesse: “non firmo questa legge perché non la condivido, perché, a mio avviso è sbagliata”, farebbe ben altro, andrebbe al di là di qualunque limite posto dalla Costituzione nel rapporto tra i poteri dello Stato e tra gli organi costituzionali.

Quando il Presidente della Repubblica promulga una legge, non fa propria la legge, non la condivide, fa semplicemente il suo dovere, che è quello che ho descritto.