Roma, 15 ott. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il presidente della Repubblica del Paraguay, Santiago Peña Palacios. Era presente all'incontro il sottosegretario di Stato agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Giorgio Silli.
Quirinale: Mattarella riceve presidente Paraguay
