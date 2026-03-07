Raffica di missili e droni sull' Ucraina: bilancio, responsabilità e reazioni internazionali

Raffica di missili e droni sull' Ucraina: bilancio, responsabilità e reazion...

Un'ondata di attacchi con missili e droni ha provocato morti e feriti in diverse zone dell' Ucraina, mentre Mosca e Kiev si scambiano accuse sulle responsabilità

Nella notte tra venerdì e sabato le forze russe hanno lanciato un pesante attacco su più regioni dell’Ucraina, con vittime civili e danni alle infrastrutture. Secondo il presidente Volodymyr Zelensky, sono stati impiegati 29 missili e circa 480 droni. Le autorità locali parlano di almeno 12 persone morte e di oltre una dozzina di feriti, fra cui minori. Colpiti, secondo i rapporti, impianti energetici, vie di comunicazione e aree urbane.

Kharkiv tra le città più colpite. Un impatto balistico ha distrutto un condominio in un quartiere residenziale: il sindaco Ihor Terekhov ha confermato dieci vittime, tra cui due donne e due bambini. I vigili del fuoco e le squadre di soccorso hanno lavorato per ore tra le macerie, estraendo corpi e cercando altri sopravvissuti; le operazioni sono ancora in corso mentre si valuta la stabilità degli edifici adiacenti.

Le versioni ufficiali sui target si scontrano. Mosca ha descritto l’azione come «operazione ad alta precisione» mirata a infrastrutture strategiche; Kiev denuncia invece un uso coordinato di missili e droni volto a colpire obiettivi civili e nodi logistici. Sul fronte opposto, fonti ucraine segnalano attacchi contro reti energetiche e linee ferroviarie in diversi settori, compresi territori controllati dalle autorità filo-russe: nel distretto di Kherson un attacco con drone avrebbe provocato un morto e quattro feriti, secondo le autorità locali.

Le ripercussioni sulle infrastrutture sono immediate: danni a reti elettriche e snodi logistici complicano riparazioni e forniture di servizi essenziali, aumentando la vulnerabilità della popolazione. Le prefetture e le questure stanno coordinando le operazioni di emergenza e le verifiche sugli impianti, monitorando il rischio di nuove azioni.

Sul piano politico, Zelensky ha chiesto ai partner internazionali di proseguire e intensificare il sostegno militare e tecnico, sottolineando la necessità di ripristinare le infrastrutture e proteggere i civili. Le reazioni diplomatiche e i contatti tra gli attori coinvolti sono stati documentati dalle comunicazioni ufficiali.

Parallelamente all’escalation bellica emergono problemi anche per la libertà di stampa. Testate straniere e media indipendenti denunciano crescenti restrizioni: blocchi distributivi, atti amministrativi e inserimenti in liste di «organizzazioni indesiderabili» che ostacolano la circolazione delle notizie e mettono a rischio i giornalisti. Queste limitazioni riducono la trasparenza degli eventi e compromettendo il lavoro di chi cerca di documentare la crisi.

Perché seguire gli sviluppi. Tenere sotto osservazione quanto accade è fondamentale per valutare i danni materiali, i bisogni umanitari e le conseguenze sul diritto all’informazione. Il controllo delle comunicazioni e le restrizioni sui media influenzano le risposte politiche e la capacità di fornire aiuti. Le autorità competenti continuano le verifiche sui risvolti per la sicurezza e per la libertà di stampa; si attende ancora una ricostruzione dettagliata degli effetti e gli eventuali provvedimenti di tutela per il personale giornalistico. La cooperazione internazionale e il sostegno umanitario restano elementi chiave per affrontare le conseguenze immediate e tutelare i civili.