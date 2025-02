Milano, 24 febbraio 2025 – Sorgenia lancia “Raggio Verde”, l’innovativa offerta fotovoltaica pensata per chi vuole diventare protagonista della transizione energetica. La nuova campagna radio, on air fino al 15 marzo, porta in primo piano tutti i vantaggi della soluzione, con la voce inconfondibile della campionessa di scherma Bebe Vio Grandis.

Un’offerta unica per il fotovoltaico

“Raggio Verde” combina l’installazione di un impianto fotovoltaico con una fornitura di energia elettrica vantaggiosa. I clienti ricevono un bonus mensile di 10 euro in bolletta per 10 anni, per un totale di 1.200 euro di sconto. Inoltre, Sorgenia è il primo operatore in Italia a offrire il servizio di ritiro dell’energia: l’azienda acquista l’energia solare in eccesso prodotta e non consumata, garantendo un ritorno economico basato sui prezzi all’ingrosso.

Copertura assicurativa e finanziamento a tasso zero

Per chi sceglie l’opzione con copertura assicurativa, l’impianto fotovoltaico è protetto da eventuali danni causati da eventi atmosferici. È disponibile anche un finanziamento a tasso zero, per rendere l’accesso al fotovoltaico ancora più semplice e conveniente. Sorgenia si occupa di ogni aspetto, dalla progettazione all’installazione, fino alla gestione delle pratiche burocratiche.

La campagna radio: tre storie per raccontare i vantaggi del fotovoltaico

Gli spot radio, realizzati dall’agenzia RED Robiglio&Dematteis e prodotti da Peperoncino Studio, raccontano le esperienze di tre protagonisti in tre città italiane – Viareggio, Asolo e Cisternino. Guidi, Pin e De Luca condividono con entusiasmo come “Raggio Verde” abbia trasformato il loro modo di produrre e consumare energia. Ogni spot da 30 secondi si chiude con la voce di Bebe Vio Grandis e lo slogan: “Acceleriamo la transizione energetica, tutti insieme”.

Pianificazione omnicanale: radio, digital audio e web display

La campagna, pianificata da TMM – Tailor Made Media, non si ferma alla radio ma si estende al digital audio e al web display data-driven, per raggiungere un pubblico ancora più ampio e consapevole.

Sorgenia: innovazione e sostenibilità

Dal 1999, Sorgenia è tra i principali operatori energetici italiani, controllata dal fondo infrastrutturale F2i Sgr e partecipata da Asterion Industrial Partners. Con un forte orientamento alla sostenibilità e all’innovazione, Sorgenia offre soluzioni green personalizzate per accompagnare i clienti nella transizione energetica. Dal 2019 è riconosciuta come Best Workplace.

Per maggiori informazioni: www.sorgenia.it

Contatti Stampa:

Responsabile relazioni esterne Sorgenia

Federica Petra Colombo – federica.petra.colombo@sorgenia.it

Ufficio stampa Sorgenia – Diesis Group

Giorgio Tedeschi – Valentina Colombo – Antonietta Vitagliano

T. 02 626931 – sorgenia@diesis.it