Ragnetto rosso: infestazioni e rimedi per allontanarlo

Il ragnetto rosso, meglio noto come “balaustium murorum”, nonostante il nome, non è un vero e proprio insetto, ma un aracnide appartenente alla sottoclasse degli acari, innocuo per l’uomo e la vegetazione ed un fedele alleato nella lotta contro le larve dei parassiti dannosi per le piante. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, perché possiamo ritrovarcelo in casa e come allontanarlo con i rimedi naturali.

Ragnetto rosso

Il ragnetto rosso è un acaro molto comune, che si muove velocemente sui davanzali delle nostre finestre, lungo le pareti o i pavimenti di casa, ma a differenza di altre specie simili, non rappresenta un pericolo né per l’uomo né per la vegetazione. La sua presenza, al contrario, è essenziale per l’equilibrio dell’ecosistema, dato che si nutre delle larve dei parassiti che aggrediscono le piante e degli escrementi dei volatili, impedendo, dunque, la proliferazione di specie di insetti o parassiti pericolosi per l’ambiente o per noi.

La sua presenza in casa non è un segnale di cattiva pulizia, ma naturalmente, una sua pulizia costante e profonda impedirà ai ragnetti rossi e ad altri insetti di infestarla. I ragnetti rossi prediligono gli ambienti caldi e secchi ed ecco perché, a volte, durante la stagione fredda, per via del riscaldamento acceso, possiamo ritrovarceli anche in casa.

Ragnetto rosso: consigli

Nonostante il ragnetto rosso sia innocuo per la vita o la salute dell’uomo, attenzione a non schiacciarlo perché il pigmento rosso di cui si compone può penetrare sui tessuti, lasciandoli sporchi, data la difficoltà di lavarlo via completamente.

Sebbene non sia la cattiva pulizia ad attirare i ragnetti rossi in casa nostra, al fine di mantenerla pulita e sicura, sia per noi che per le persone che vengono a farci visita, pulirla regolarmente sarà fondamentale al fine di tenere lontani sia i ragnetti rossi che ogni altro insetto o parassita.

Allo stesso tempo, il nostro consiglio è quello di:

Monitorare regolarmente ogni angolo della casa alla ricerca dei ragnetti rossi e di altri insetti che, a differenza dei primi, potrebbero pure essere pericolosi per la vita o la salute dell’uomo;

alla ricerca dei ragnetti rossi e di altri insetti che, a differenza dei primi, potrebbero pure essere pericolosi per la vita o la salute dell’uomo; Svuotare regolarmente la dispensa e ripulirla da cima a fondo;

e ripulirla da cima a fondo; Installare delle zanzariere così che nessun insetto possa attraversarle quando in casa si aprono porte e finestre per cambiare l’aria.

Ragnetto rosso: miglior rimedio naturale

Adottare questi semplici accorgimenti può fare la differenza nella gestione di una casa pulita e sicura, ma non sempre queste sono soluzioni efficaci e risolutive, anzi, in alcuni casi e con alcuni insetti, possono rivelarsi totalmente inutili.

