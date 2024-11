Tarme della polvere: i consigli per eliminarle naturalmente

Le tarme della polvere rappresentano un problema per i soggetti allergici. Vediamo come allontanarle da casa.

Le tarme della polvere sono dei parassiti che si trovano in tutte le case, anche le più pulite. Amano particolarmente gli ambienti caldi e umidi ed ecco perché, di solito, prosperano all’interno di tutte quelle superfici che sono, potenzialmente, in grado di trattenere la polvere. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come contribuire alla pulizia e all’igiene della nostra casa allontanando le tarme della polvere in modo semplice e naturale.

Tarme della polvere

Le tarme della polvere sono parassiti, praticamente invisibili ad occhio nudo, che vivono e prosperano negli ambienti caldi ed umidi, come i materassi, i cuscini, le tende, i tappeti, i rivestimenti, le sedie e molto altro ancora. Al contrario di pidocchi e cimici dei letti, le tarme della polvere non mordono e non pungono e, pertanto, risultano innocue per la vita o la salute dell’uomo. Tuttavia, i loro escrementi potrebbero peggiorare la condizione dei soggetti che soffrono di asma o altri problemi di natura respiratoria.

Noti anche come “acari della polvere”, le tarme della polvere, in realtà, si trovano in ogni casa e non vi è un metodo preciso che possa, effettivamente, aiutare ad allontanarle definitivamente. Una pulizia profonda e continua, tuttavia, soprattutto nelle case dei soggetti allergici, è fondamentale per ridurre al minimo la loro presenza e, di conseguenza, tenere a bada i sintomi delle allergie.

Tarme della polvere: cause

Come accennato nei paragrafi precedenti, non esiste una ragione precisa dietro alla presenza delle tarme della polvere in casa perché questi parassiti si trovano anche nella più pulita delle case, di conseguenza, una pulizia profonda, meticolosa e costante della casa è la soluzione migliore per ridurre al minimo la loro presenza e cercare, in questo modo, di tenere a bada la rinite allergica, l’asma o l’eczema nei soggetti che sono già predisposti.

Le tarme o acari si nutrono di polvere, spore fungine, cellule morte della pelle umana e molto altro ancora. Come detto, poiché questi parassiti non mordono e non pungono, la reazione allergica, che si sviluppa nelle persone predisposte, non è causata da un contatto, ma dall’allergene che si trova nei loro corpi.

Tarme della polvere: miglior rimedio naturale

Al contrario di altri insetti o parassiti, che sono presenti nel nostro Paese solo in alcuni periodi dell’anno, le tarme della polvere sono presenti durante tutto l’anno, non solo in estate e primavera, le stagione delle allergie per eccellenza, ma anche in inverno, quando le temperature si abbassano e in casa si accende il riscaldamento.

Al fine di tenere la nostra casa sempre pulita e tenere lontani il più possibile anche i sintomi delle allergie, il nostro consiglio è quello di non trascurare mai la pulizia della casa e tenere sempre acceso Ecopest, un dispositivo tecnologico che, attraverso l’emanazione di ultrasuoni di bassa frequenza, allontana le tarme della polvere per una gestione migliore dei sintomi allergici ed una pulizia generale della casa.

Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di tenere Ecopest in funzione per 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quando la batteria è scarica, si può ricaricare attraverso una comune presa USB, in dotazione nella confezione.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un dispositivo elettronico esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, che è raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione, fino ad esaurimento scorte, a 49,99 € per due dispositivi elettronici. Infine, per quanto riguarda il pagamento, è possibile optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.