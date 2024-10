Pesciolini d’argento: i rimedi naturali per allontanarli

I pesciolini d'argento non sono pericolosi per noi, ma lo sono per le nostre cose. Vediamo insieme come allontanarli da casa nostra.

I pesciolini d’argento sono alcuni tra i parassiti più inquietanti che possono infiltrarsi nelle nostre case e rimanerci anche per lunghi periodi di tempo. Riconoscerli è semplicissimo perché hanno un aspetto lucido, viscido e squamoso, delle antenne lunghe e un colore simile all’argento.

Pesciolini d’argento

Non esiste una ragione precisa per cui i pesciolini d’argento si infiltrano nelle nostre case e possono restarci anche per lunghi periodi di tempo, ma, molto probabilmente, la ragione è la stessa di altri insetti, ovvero, la nostra casa è per loro un rifugio sicuro in cui trovare riparo, acqua e cibo.

I pesciolini d’argento sono particolarmente ghiotti di amido e saccaridi, pertanto, corrodono qualunque cosa sia fatta di questi materiali, come la carta, il tessuto, la colla ed ecco perché è facile trovarli anche nei libri o nascosti tra i tappeti. Poiché amano l’umidità e i luoghi bui e appartati, questi insetti si possono nascondere facilmente anche nelle nostre dispense in cucina, nel bagno e nella cantina.

Di dimensione piccolissima, i pesciolini d’argento possono entrare nelle nostre case passando per le fessure o le crepe che si trovano intorno alle porte e alle finestre, vicino i battiscopa e sulle pareti. Controllare accuratamente la nostra casa e sigillare ogni piccola fessura, pertanto, è prioritario per la nostra sicurezza.

Pesciolini d’argento: come tenerli lontani

Avere una casa sempre pulita e ordinata è fondamentale affinché i pesciolini d’argento e anche altri insetti non trovino terreno fertile. E’ buona norma svuotare le dispense e pulirle regolarmente, da cima a fondo, almeno una volta alla settimana, pulire sempre dopo aver mangiato e rimuovere anche il più piccolo dei residui di cibo, eliminare l’acqua stagnante, passare regolarmente l’aspirapolvere ed eliminare sempre la polvere da tutte le superfici. Si consiglia anche di cambiare sempre l’aria in casa, tenendo per un po’ porte e finestre aperte, anche durante l’inverno, e azionare un deumidificatore per eliminare l’umidità in eccesso.

I pesciolini d’argento non rappresentano un pericolo per la nostra vita o la nostra salute, ma sono insidiosi e possono danneggiare le nostre cose. Per questa ragione e per avere una casa sempre pulita e sicura per noi e per i nostri ospiti è necessario adottare ogni accorgimento atto ad impedire ai pesciolini d’argento e ad altri parassiti di entrare in casa nostra e restarci permanentemente.

Pesciolini d’argento: miglior rimedio naturale

Esistono molti rimedi naturali grazie ai quali allontanare e tenere i pesciolini d’argento lontani da noi e dalle nostre abitazioni, ma non sempre questi sono efficaci. E’ necessario, infatti, fare affidamento su soluzioni alternative, ma altrettanto naturali, che impediscano ai pesciolini d’argento di entrare in casa nostra e di restarci in via definitiva.

